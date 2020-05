Raffaele, 48 anni, muore per il virus. Lascia la moglie e due figli. «Peggiorato nel giro di una settimana»

Ultimo aggiornamento: 1 Maggio, 09:49

Raffaele Laghi - 48enne residente a San Lorenzo in Noceto, tra Forlì e Predappio - non ce l'ha fatta. È morto a causa della notte tra il 28 e il 29 aprile, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni.LEGGI ANCHE:nella cooperativa Forlì Ambiente e si dedicava attivamente al volontariato, aiutando realtà africane come la Tanzania. Come riporta Il Resto del Carlino,Raffaele è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Bufalini di Cesena. Poi il tragico epilogo.Lo ricorda il sindaco di Predappio, Roberto Canali: «».