Rachel Bland non ce l'ha fatta, la giornalista della Bbc aveva annunciato la morte

della, èoggi a 40 anni., nella giornata di martedìimminente. «Mi hanno detto che ho solo pochi giorni, è molto surreale, grazie mille per tutto il supporto che ho ricevuto», aveva scritto. Il destino cui aveva dichiarato di temere è arrivato e questa volta a pubblicare sul suo profilo social è stato il marito Steve.«La nostra coraggiosa, bellissima, meravigliosa Rachael è morta pacificamente questa mattina, circondata dalla sua famiglia. Siamo tutti addolorati e il buco che lascia nella nostra piccola famiglia perfetta non sarà mai riempito». Le parole di dolore dell'uomo che ha voluto ricordarla per il suo carattere e la sua forza.«Per tutti quelli che si sono interessati alla sua storia negli ultimi due anni, che hanno inviato i messaggi di supporto, grazie dal profondo del cuore. Non saprete mai quanto significassero quei messaggi per lei e per noi - ha proseguito - Ci mancherà tanto, ma non potremmo essere più orgogliosi di ciò che ha raggiunto nei suoi 40 anni, e siamo sinceramente confortati dall'impatto che sappiamo abbia avuto su così tante vite. Grazie».