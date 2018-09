«Noi, 4 sorelle molestate per anni dallo stesso prete» Ecco la confessione choc

di Simone Pierini

dellahanno affermato di essere state tutteda parte dello stesso, una delle quali afferma che le azioni spregevoli sono iniziate quando lei era piccola. Le- Patty, Lara, Teresa, Carolyn - hanno raccontato di essere state abusate nella centro città di Enhaut all'inizio degli anni '80.Carolyn ha dichiarato che non aveva nemmeno 2 anni quando iniziò l'abuso. «Non me ne sono reso conto fino all'età di 12 anni», ha detto al CBS Evening News , in un'intervista trasmessa giovedì sera. «Stavo guardando un film con un prete che molestava chierichetti e in quel preciso momento ho collegato cosa mi fosse avvenuto».Il mese scorso un gran giurì della Pennsylvania ha documentato i casi di oltre 1.000 bambini abusati da più di 300 sacerdoti. Le sorelle Fortney hanno sostenuto che erano cresciute idolatrando il defunto reverendo Augustine Giella, e non vedevano la sua gentilezza come qualcosa di sinistro. «Ci ha comprato vestiti, ci ha comprato giocattoli. Tutto ciò che volevamo», ha detto Teresa Fortney-Miller.Religiosa racconta: «Io, abusata in confessionale»Patty Fortney-Julius ha detto che aveva 13 anni quando Giella la molestò di fronte alle sue sorelle. «Mi abbracciava costantemente di fronte a loro, baciandomi, cercando di mettermi la lingua in bocca. Mi ripetevo continuamente: "È il mio prete. È il mediatore tra Dio e l'uomo. Va bene"». Secondo le sorelle il prete era così sfacciato che avrebbe persino toccato le ragazze di fronte ai loro genitori. «Anche al tavolo della nostra cucina, di fronte al volto dei miei genitori che non potevano vedere», ha detto Lara Fortney-McKeever.Il reverendo Giella fu trovato in possesso di immagini pornografiche, tra cui alcune della sorella Carolyn. Venne arrestato e accusato di possesso di pornografia infantile e violenza sessuale prima di morire nel 1993 all'età di 72 anni in attesa di processo. Le donne sperano che la loro orribile storia ispirerà altre vittime a farsi avanti.