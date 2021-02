«Quante mani ci sono in questa foto?», l'illusione ottica nello scatto virale che fa impazzire i social

«Quante mani ci sono in questa foto?». Un interrogativo dalla risposta molto semplice, se non fosse per una singolare illusione ottica, quello scatenato da uno scatto diventato virale sui social. Pubblicata per la prima volta su Reddit, la foto ha causato un certo clamore grazie alla condivisione, su Twitter, da parte di Jen Gentleman, una sviluppatrice di software che lavora per Microsoft.

Il quesito, di per sé, è semplicissimo: nella foto, che mostra un brindisi tra amici, basta contare le bottigliette di whiskey per avere la risposta. Nello scatto compaiono infatti quattro bottigliette e altrettante mani. Eppure Jen Gentleman, nel suo tweet diventato di tendenza, commenta così: «Il mio cervello si rifiuta di credere che in quella foto ci sono quattro persone».

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw — Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) February 14, 2021

Per un'illusione ottica, infatti, una delle quattro bottigliette sembra sospesa nell'aria. Questo perché uno dei quattro protagonisti della foto indossa un guanto blu che si confonde con il kilt dell'amico sullo sfondo ed un giubbotto dai colori molto particolari, che si mimetizza alla perfezione con il suolo circostante.

