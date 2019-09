Quality Street, la vaschetta cala di peso (stesso prezzo). Ma c'è una sorpresa per Natale

, la famosa 'vaschetta di dolci' della Nestlé, ha ridotto il peso della stessa da 720 a 650 grammi dopo che un nuovo tipo di cioccolato è stato aggiunto all'assortimento in vista del Natale: il marchio ha rivelato un look rinnovato per la tanto amata vaschetta di dolciumi, e aggiunto un brownie al caramello al cioccolato in edizione limitata.Chi ama di più il cioccolato potrebbe avere da ridire sulla riduzione del peso, ma la Nestlè,è comunque salita dal 35 al 46% in base alle richieste dei clienti. Inoltre l'azienda dolciaria ha sottolineato di essere stata l'anno scorso l'unico marchio a vendere una vaschetta del peso di oltre 700 grammi, e che Quality Street resta tra quelle più 'pesanti' sul mercato. Quanto al prezzo, invariato nonostante il calo di peso, Nestlé ha fatto sapere che i dolci al cioccolato sono più costosi di quelli a base di caramello.