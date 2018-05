Disabile uccide la madre, si barrica e minaccia di sparare ai carabinieri

di Cristina Liguori

Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. Un uomo di 37 anni, Pasquale De Falco, disabile psichico, ha ucciso la madre e s'è barricato in casa minacciando di esplodere colpi di fucile anche contro i carabinieri che sono accorsi sul posto.Secondo quanto si apprende dai militari, l'uomo è armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre.