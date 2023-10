Putin ha nominato un successore? Dalla malattia agli attentati: Mikhail Mishustin è pronto a prendere il posto dello zar

La segretezza che circonda la figura del presidente russo Vladimir Putin e il Cremlino ha contribuito a diffondere una serie di ipotesi su di lui: dalle condizioni di salute precarie all'utilizzo di sosia per partecipare ad alcuni eventi pubblici, per il timore di attentati. Ora sembra che Putin abbia deciso di nominare un successore, pronto a prendere il suo posto se la situazione dovesse precipitare.

Le ipotesi

Una delle ipotesi è che, in caso di decesso del presidente russo, la notizia non venga diffusa e continuino a venire utilizzati dei sosia. Da capire, però, chi prenderebbe realmente le decisioni a Mosca, anche se in modo non ufficiale. In questi mesi la cerchia ristretta di Putin avrebbe cercato di trovare un accordo sulla continuazione del regime: uno dei candidati più in alto nella lista per prendere il potere è il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolai Patrushev. Un altro nome è quello del primo ministro Mikhail Mishustin. Il primo è il candidato favorito dagli altri alti funzionari russi, mentre il secondo è quello preferito dal presidente.

Sulla salute di Putin, comunque, non ci sono notizie ufficiali: le speculazioni su basano su riprese video di lui seduto durante incontri di Stato, oppure che si muove in modo poco fluido, circostanze che hanno portato molti a ipotizzare che sia malato.

Fonti dell’intelligence statutitense nel luglio dello scorso anno hanno dichiarato a Newsweek che un rapporto riservato degli Stati Uniti affermava che Putin era stato sottoposto a cure nell’aprile 2022 per un cancro avanzato.

Il Mosca Times ha invece citato un rapporto investigativo di Proekt Media secondo cui Putin era stato accompagnato da medici, tra cui un chirurgo specializzato in cancro alla tiroide, in viaggi nella sua residenza a Sochi dal 2016 al 2019 e che potrebbe essere stato sottoposto a un intervento chirurgico nel novembre 2016. L'ipotesi secondo cui il capo del Cremlino sarebbe in punto di morte e che sarebbero in corso piani di successione, invece, non è stata confermata.