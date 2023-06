Russia, colpo di stato o guerra civile: cosa sta succedendo? La ribellione di Prigozhin e la dura reazione di Putin

Russia, colpo di stato o guerra civile?

Sul Cremlino aleggia lo spettro del colpo di stato. O, addirittura, quello di una guerra civile. Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha infatti dato il via a una rivolta nei confronti dei vertici militari di Mosca. Un'azione immediatamente bollata come «tradimento» da parte del presidente Vladimir Putin, che in un discorso alla nazione ha annunciato di essere «pronto a tutto per difendere la Russia». Gli uomini di Prigozhin, intanto, hanno preso il controllo della città di Rostov sul Don e minacciano di marciare su Mosca.

La tensione in queste ore è palpabile, anche nelle strade. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che nella città sono state adottate misure anti-terrorismo per rafforzare la sicurezza nella capitale. Già durante la notte fonti citate dall'agenzia Tass rendevano noto che «le misure di sicurezza sono state rafforzate a Mosca, tutte le strutture più importanti, le autorità statali e le infrastrutture di trasporto sono state messe sotto protezione rafforzata».

La ribellione di Prigozhin

Il capo del gruppo mercenario Wagner ha annunciato di aver intenzione di rovesciare la leadership militare della Russia, aggiungendo che le sue truppe sono pronte a «distruggere qualunque cosa» si trovi sulla loro strada. «Stiamo andando avanti e andremo fino alla fine», ha detto Prigozhin in un messaggio audio stamattina.

Dopo aver preso il controllo di tutti i siti militari della città di Rostov sul Don, i Wagner minacciano di «marciare» su Mosca se il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il generale Valery Gerasimov non andranno ad incontrare Prigozhin. Il fondatore del gruppo mercenario ha definito questa azione una «marcia della libertà».

La reazione di Putin

Vladimir Putin, dal canto suo, ha promesso che «farà di tutto per proteggere la Russia». Nel discorso alla nazione, un messaggio registrato trasmesso in televisione, il presidente russo ha assicurato che, di fronte alla ribellione di Wagner, «la risposta sarà dura». Rivolgendosi al popolo russo, Putin ha dettto: «Chiedo di non commettere questo errore gravissimo, di fare la scelta giusta, di interrompere la partecipazione a queste azioni criminali».

Inoltre, lo "Zar" ha ammesso: «Saranno adottate azioni ferme per stabilizzare la situazione a Rostov sul Don. La situazione resta difficile». Nella città della Russia meridionale «il lavoro degli organi di governo civili e militari è stato di fatto bloccato», ha aggiunto Putin.

«La marcia della libertà»

«Con prove molto limitate di combattimenti tra Wagner e le forze di sicurezza russe, si ritiene che alcune probabilmente sono rimaste passive, acconsentendo» all'avanzata dei mercenari di Yevgeny Prigozhin. È quanto si legge nell'analisi dell'intelligence militare britannica su quella che definisce «la più significativa sfida allo stato russo dei tempi recenti».

«In un'operazione definita da Prigozhin "la marcia della libertà", le forze di Wagner hanno varcato il confine ucraino entrando in Russia in almeno due località - prosegue l'analisi - a Rostov sul Don hanno quasi sicuramente occupato siti cruciali di sicurezza, compreso il quartier generale che gestisce le operazioni militari in Ucraina. Altre unità si stanno muovendo verso nord attraverso l'oblast di Vorenezh Oblast, quasi certamente puntando a dirigersi su Mosca». Nelle prossime ore - conclude - la lealtà delle forze di sicurezza russa, in particolare della guardia nazionale russa, sarà cruciale per determinare lo sviluppo della crisi».