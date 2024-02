«Putin ha una nuova fidanzata e ha lasciato l'amante». Chi è la 39enne Ekaterina Mizulina detta "Barbie"

Il presidente russo Vlarimir Putin avrebbe lasciato l'amante Alina Kabaev per una politica russa di 39 anni soprannominata "Barbie". La relazione con l'ex olimpionica era più di un semplice sospetto, tanto che si pensava che la coppia abbia figli insieme. Le voci che tra loro fosse finita si sono fatte più insistenti l'anno scorso. Ora il presidente russo avrebbe optato per una donna più giovane. Secondo i notiziari ucraini, Ekaterina Mizulina è la protagonista principale nella vita amorosa dello Zar.

Chi è

La donna è molto diversa da Kabaeva. È bionda e ha un profilo sui social media (anche se con pochi follower, circa 2000). Mizulina è stata in prima linea nella repressione russa dei contenuti online contro la guerra, oltre ad essere il nome più importante a sostegno della legislazione anti-LGBT nel paese. Il modello Barbie gli è sempre andato bene».

«Lei è per i valori tradizionali, proprio come Alina Kabaeva. Non gli importa cosa ne pensano gli elettori». La donna è la figlia della senatrice russa Yelena Mizulina, motivo per cui ricopre un ruolo di così alto profilo ed è la direttrice dell'Associazione russa dei partecipanti al mercato dell'industria di Internet, Safe Internet League.