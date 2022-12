Putin malato, l'analista russo rivela: «Tenuto in vita con farmaci antitumorali occidentali, ma la sua fine è vicina»

Vladimir Putin è malato di cancro e viene tenuto in vita da «farmaci antitumorali occidentali che gli permettono continuare la sua guerra in Ucraina». La rivelazione arriva dallo storico e analista politico russo Valery Solovey. «Il prossimo sarà il suo ultimo anno al potere, la fine è vicina», ha aggiunto.

La rivelazione

Secondo Solovey, i dottori che stanno curando Putin hanno usato trattamenti occidentali per cercare di fermare il cancro di Putin. «Posso dire che senza questo trattamento sicuramente non sarebbe rimasto nella vita pubblica della Federazione Russa», ha spiegato lo storico. «Putin utilizza i trattamenti più avanzati, la terapia è mirata e la Russia non può fornirla. Direi che il trattamento ha avuto successo», ha aggiunto.

Putin prepara la successione

Proprio per la sua malattia, mai confermata dal Cremlino, Putin avrebbe già preparato la Russia alla successione. Il prescelto sarebbe il ministro dell'agricoltura russo Dmitry Patrushev, 45 anni, figlio del suo fidato e potente aiutante di massima sicurezza Nikolai Patrushev, 71 anni, un ex capo dell'FSB anti-occidentale e un architetto chiave della guerra in Ucraina. Un altro possibile successore è Alexei Dyumin, 50 anni, ex guardia del corpo di Putin ed ex viceministro della Difesa.