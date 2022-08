Putin malato, gli ultimi rumors: «Le sue condizioni si stanno deteriorando». Cosa potrebbe succedere

Come sta Vladimir Putin? Il presidente russo respinge i rumors che lo descrivono in condizioni fisiche quasi drammatiche, ma le voci attorno alle condizioni di salute dello zar non si placano. I servizi di intelligence occidentali (compreso quelli statunitensi) hanno confermato a più riprese la malattia di Putin, ma le ipotesi sono diverse, dal Parkinson fino al tumore. Il canale Telegram General SVR, molto spesso informato su fatti interni al Cremlino, ha ribadito che le condizioni del presidente «si stanno deteriorando drasticamente».

APPROFONDIMENTI LA STORIA Muffa infesta la sua casa, diagnosticata demenza a donna di 37 anni: «Non ricordo nemmeno il mio nome»

Putin ha il cancro?

La fonte citata afferma che Putin «non parteciperà più alle riunioni», nonostante la politica estera sia in una fase estremamente delicata e complessa, soprattutto per la guerra in Ucraina. «Con un alto grado di probabilità, possiamo dire che presto il presidente non potrà tenere personalmente riunioni e partecipare a grandi eventi», aggiunge l'insider. Se confermato, sarebbe un problema non da poco per lo zar, che è adesso alle prese con il caso interno della morte di Darya Dugina. Tra i possibili attentatori, sono contemplati anche gli oppositori interni, anche se dal Cremlino continuano a puntare il dito verso Kiev.

L'esercito contro Putin

La guerra in Ucraina è arrivata al sesto mese e la Russia continua ad arrancare. E per gran parte dell'esercito la colpa sarebbe proprio di Putin. «Quasi l'intera dirigenza militare russa attribuisce la colpa sia dell'avvio fallito (e in generale, del corso dell'operazione militare), sia delle ingenti perdite di manodopera e armi, proprio al presidente Vladimir Putin», ha detto ancora la fonte. Nonostante ciò, i vertici militari di Putin «non hanno dubbi sul fatto che saranno resi colpevoli di tutti i fallimenti e problemi al fronte» e che invece il presidente resterà impunito.