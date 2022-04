Putin, le foto degli interni dell'attico di lusso della figlia segreta: ora è in affitto per 9mila dollari al mese

Un appartamento pieno d'oro da 7.700 sterline al mese (più di 9mila euro) nel centro di San Pietroburgo. È l'attico che Luiza Rozova, la 19enne figlia segreta di Putin, avrebbe messo in affitto in Russia. Lo racconta il Daily Mail mostrando le foto degli interni pubblicate dell'agenzia immobiliare Engel & Volkers. Luiza è la figlia dell'ex amante di Putin, Svetlana Krivonogikh: l'ex donna delle pulizie sarebbe ora multimilionaria con anche una partecipazione in una banca russa.

APPROFONDIMENTI MONDO Putin, la figlia segreta mette in affitto il super attico a San... LE SANZIONI Oligarchi russi, le foto di mogli e figlie usate per risalire agli... SAN PIETROBURGO Putin, il super attico della figlia segreta scoperto grazie alle... LA RIVELAZIONE «Alina Kabaeva, l'amante di Putin, è nascosta in...

Luiza, a differenza delle due figlie maggiori di Putin, non è stata vittima delle sanzioni dell'Occidente. E secondo alcune fonti russe ora lei e la madre vivrebbero in un altro attico russo dal valore di 1,7 milioni di sterline. La studentessa - un tempo attiva sui social - ha reso privati ​​i suoi account dopo essere stata bombardata da un'ondata di indignazione per la guerra in Ucraina lanciata da Putin.

L'attico, sulle isole di Kamenny, è in possesso della donna dall'anno dopo la nascita di Luiza. All'interno, il primo piano è composto da soggiorno e terrazzo con vista sul fiume Neva. Nel corridoio è appeso al soffitto un gigantesco lampadario mentre al secondo un letto placcato in oro domina la camera da letto, oltre a una stanza per i bambini e un'area giochi. Al terzo piano dall'appartamento un'area bar con un cinema.

Un interior designer anonimo ha detto a Bbc Russia: «Questa è una comprensione molto immatura del lusso. Si vedere che il designer che si è occupato dell'attico ha padroneggiato un grande budget soddisfando la vanità del cliente».

Il nome della donna, presunta amante di Putin, non viene menzionato dall'agenzia immobiliare. L'appartamento in affitto è da 450 metri quadri e si trova all'interno di un complesso di 21 appartamenti d'élite. Alcuni dei quali, dall'inizio degli anni 2000, furono venduti ad alcuni dei più stretti amici di Putin: i magnati Vasily Shestakov, Arkady Rotenberg, Yuri Kovalchuk, Nikolai Shamalov, Sergey Fursenko e Alexei Mordashov.

Il super attico della figlia segreta scoperto grazie alle consegne a domicilio

A rivelare la proprietà è stato un hackeraggio dei database di alcune società Yandex Food, specializzata in cibo a domicilio che avrebbe ricevuto degli ordini a nome di Luiza Rozova indirizzati al complesso di lusso di Fontanka 76, nel "Triangolo d'oro" il quartiere d'elite della città.

Inside Putin's secret daughter's penthouse in St Petersburg https://t.co/AjbaiWq6Sp — Daily Mail Online (@MailOnline) April 8, 2022

L'appartamento di 400 metri quadri si trova nel complesso di lusso Fontanka 76, nel "Triangolo d'oro" il quartiere d'elite di San Pietroburgo. L'edificio è stato costruito dall'azienda tedesca Engel & Voelkers con finiture di design «di fascia alta» con arredi di Roberto Molon in un «stile art déco elegante e leggero». All'interno c'è anche un centro benessere con piscina di 25 metri, piscina calda per bambini, jacuzzi, complesso termale e sala SPA, un fitness club con attrezzature per esercizi e una sala per l'allenamento individuale, una stanza per bambini, ripostigli , parcheggio sotterraneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA