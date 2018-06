Pusher seduto tranquillo davanti alla scuola con le dosi di coca in mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Era tranquillamentenei pressi di un'area verde dinanzi l'ingresso di un, con diverse dosi diin mano ed in attesa di clienti, lo spacciatore tunisino arrestato dai “baschi verdi” della Guardia di Finanza di Venezia in, a Mestre. A nulla è valso il tentativo di disfarsi della sostanza e di darsi alla fuga: dopo un breve inseguimento a piedi, per lo spacciatore sono subito scattate le manette. Condotto in caserma, i militari hanno scoperto, inoltre, che il soggetto non era, come da egli stesso dichiarato, algerino, ma tunisino e che aveva dunque fornito false generalità. Il tunisino è stato processato per direttissima, patteggiando 9 mesi di reclusione, pena sospesa. Salgono così a 10 dall’inizio dell’anno gli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti operati adalla Guardia di Finanza, con 63 denunce alla Procura della Repubblica e 53 persone segnalate alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nello stesso periodo, sono stati sequestrati oltre 1,5 chili di hashish e marijuana, circa mezzo chilo di cocaina e 140 grammi di eroina.