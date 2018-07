Punto da una zanzara, entra in coma a 27 anni: «Avrà conseguenze per tutta la vita»

di Alessia Strinati

Viene punto da unae finisce in. Calvin Hill, un ragazzo di 27 anni, di Carmarthenshire, nel Galles, è stato ricoverato indove si trova in gravissime condizioni a causa di quella che sembrava essere una banale puntura d'insetto.Il giovane si trova in Cambogia, dove si era recato per un viaggio avventuroso. Il 27enne era nella sua camera dell'ostello, insieme ad altri viaggiatori, quando ha iniziato a stare male. Qualche giorno prima era stato punto da una zanzara sul tallone, ma a parte il fastidio, non aveva dato troppa importanza a quell'episodio. In realtà, attraverso il pungiglione dell'insetto, aveva contratto una rara e potenzialmente mortale infezione.Dopo qualche giorno la puntura è diventata nera, nonostante avesse applicato una crema acquistata in farmacia. Calvin si è sentito male ed è andato in coma lo scorso 5 maggio e ad oggi non è ancora abbastanza stabile per poter essere dimesso e tornare in Inghilterra. La madre, che lo ha ragiunto, dice che ci vorrà ancora molto tempo: «Non vorrei criticare il personale medico dell'ospedale: hanno salvato la vita di Calvin. Ma non hanno le strutture, è il terzo mondo e non sono in grado di dargli tutto ciò di cui ha bisogno», ha dichiarato al Mirror La grave sepsi avrebbe potuto anche ucciderlo, ma i medici hanno comunque avvertito la famiglia che non sarà più lo stesso. Quanto accaduto, nel lungo termine, potrebbe avere conseguenze sulla salute del ragazzo.