Una "puntura" per dimagrire: il farmaco che imita l'ormone che controlla l'appetito venduto senza ricetta

Stop all’appetito grazie a un’iniezione, acquistabile ora senza prescrizione medica. Il farmaco funziona imitando un ormone chiamato GLP1, che viene rilasciato dal corpo dopo il pasto e agisce sui recettori nel cervello che controllano l'appetito, aumentando la sensazione di sazietà.

Foto: Ansa

Una "puntura" per dimagrire: farmaco venduto senza ricetta

Un farmaco dagli effetti dimagranti che non avrà più bisogno della ricetta medica per essere acquistato. Saxenda, spiega il "The Independent", reperibile nel Regno Unito presso le Boots e Lloyds Pharmacy e ottenibile dopo una rapida consulenza online, imitando l’ormone che viene rilasciato dall'intestino dopo un pasto agisce sui recettori nel cervello che controllano l'appetito, provocando una sensazione di maggiore sazietà e minore fame. Il farmaco naturalmente da solo non è sufficiente e nelle indicazioni è raccomandato l’adozione di un piano alimentare a basso contenuto di grassi, accompagnato da una moderata attività fisica.

Gli esperti si sono affrettati però a sottolineare che il sostituto dell’ormone non è "miracoloso" nel dimagrimento, ma può aiutare, con la possibilità di perdere circa il 5% del peso nei primi tre mesi di assunzione.

Secondo il "National Health Service" il Liraglutide, un altro nome utilizzato per il Saxenda, è "adatto per adulti fino a 75 anni. Non è raccomandato se sei incinta o stai allattando al seno o in particolare condizione di salute, come chi ha problemi al fegato o ai reni". Sul sito Web di Saxenda si dice che gli effetti collaterali comuni per chi lo assume includono, tra gli altri, nausea, stanchezza, stitichezza e ipoglicemia. Tra le controindicazioni si annoverano i “tumori della tiroide, compreso il cancro”.

Per essere idoneo a ricevere il Saxenda in farmacia, il paziente deve comunque soddisfare determinati criteri, fra cui avere un indice di massa corporea (BMI) di 30 o superiore e aver precedentemente provato altri metodi per perdere peso. Il questionario online chiede informazioni sulla storia clinica e sui sintomi. Se approvati, il farmaco può essere ritirati in negozio o consegnato: un'iniezione dura 17 giorni e una confezione da tre dovrebbe durare quattro settimane e mezzo. Dal punto di vista del prezzo, un pacchetto di tre assunzioni costa £ 150 (circa 180€), uno di cinque 240 (circa 290)

© RIPRODUZIONE RISERVATA