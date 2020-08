Punto da un calabrone in casa: 62enne muore in pochi minuti

Punto da un calabrone muore in pochi minuti. Gabriele Bucco è deceduto a 62 anni questa mattina nella sua casa di San Vito Chietino, in contrada Paolini. Alle 8, mentre era ancora nella sua abitazione, è stato punto da un calabrone entrato in casa. L'uomo ha avuto una gravissima reazione allergica che non gli ha lasciato scampo. L'ambulanza del 118, immediatamente allertata, è arrivata in un baleno ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare: è morto quasi subito per gli effetti della puntura. I funerali sono stati fissati per domani - mercoledì 19 agosto - alle 16,30 chiesa Immacolata Concezione di San Vito. Bucco era celibe e viveva con il fratello.



