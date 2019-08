Boato nella notte due ventenni con l'auto contro un palo della luce

di Valentina PERRONE

Spaventoso incidente a Guagnano poco prima dell’alba. Uno schianto fortissimo, su via Provinciale, intorno alle 4.30: un 26enne di Campi Salentina alla guida di una Lancia Delta, a bordo della quale c'era anche una 24enne di Guagnano, giungendo proprio dalla direzione di Campi, poco dopo l’ingresso del paese improvvisamente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il palo dell’illuminazione pubblica collocato all’incrocio con via Galilei. L’urto, violentissimo, ha letteralmente sradicato il palo che è finito riverso sulla strada, mentre l’auto si è girata su se stessa per poi inchiodarsi sulla carreggiata completamente distrutta. I residenti, subito scesi in strada, hanno raccontato di un boato fortissimo e di uno scenario spaventoso: immediatamente hanno soccorso i malcapitati, poi affidati alle cure del 118 giunto poco dopo sul posto.Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, i due non avrebbero riportato conseguenze, solo un grandissimo spavento. Sul luogo dell’accaduto, oltre all’ambulanza, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e i carabinieri della stazione di Campi Salentina.