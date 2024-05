Gratta e Vinci, compra un tagliando da 5 euro e ne vince 500mila: caccia al super fortunato

A Mesagne sono stati vinti con un gratta e vinci dal costo di 5 euro ben 500mila euro. Altro che bruscolini. La caccia al fortunato è scattata subito anche se è difficile individuare chi possa essere perché il biglietto è stato acquistato presso la tabaccheria ricevitoria del centro Appia Antica di Mesagne. Dal centro commerciale, infatti, ogni giorno passano migliaia di persone di ogni ceto sociale. Dunque, un gratta e vinci da 5 euro ha regalato un tesoro a uno dei clienti della tabaccheria del centro commerciale di Mesagne.

Il biglietto vincente

Con un biglietto della serie “Numerissimi” da 5 euro sono stati vinti 500mila euro presso la tabaccheria “Premium Tobacco”, ubicata all’interno del Centro Commerciale Appia Antica di Mesagne.

Secondo le informazioni fornite da Lottomatica, il biglietto è stato venduto mercoledì 22 maggio e solo ieri si è diffusa la notizia. I titolari, considerando l’alto numero di clienti, non sanno a chi abbiano venduto il biglietto vincente. Di certo c’è che una volta che la notizia si è diffusa sono stati diversi gli avventori che si sono recati presso la tabaccheria per acquistare i gratta e vinci delle varie serie disponibili nella speranza di poter vincere un premio se non da migliaia di euro almeno di consolazione. La speranza è che i 500mila euro siano stati vinti da qualcuno che ne ha bisogno e che in questo modo vede cambiare in positivo la propria vita.