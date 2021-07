Pugili ubriachi seminano il panico in strada: picchiano i passanti, li rapinano e danneggiano le auto

ROVIGO - Due pugili, uno professionista, sono stati arrestati nella notte a Lido degli Estensi Ferrara, per aver picchiato gente in strada e danneggiato auto in sosta. I carabinieri sono stati avvisati intorno a mezzanotte, quando passanti hanno segnalato i due, ubriachi.

I militari sono arrivati in via Pascoli e li hanno intercettati, bloccandoli non senza fatica e spruzzando spray al peperoncino: nella colluttazione un agente della polizia e due carabinieri sono rimasti contusi, ma sono riusciti a rinchiudere gli arrestati nella cellula di sicurezza della gazzella dell'Arma. Un 50enne turista milanese ha riferito poi di essere stato non solo picchiato, ma anche rapinato del telefono, del portafoglio e dello zaino. I due sono un 35 enne residente nel rodigino e un 20enne siciliano. Sono stati portati in carcere, in attesa del processo per concorso in resistenza e violenza a pubblico ufficiale e concorso in rapina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA