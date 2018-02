Pugile 31enne vince l'incontro, ma sceso dal ring si sente male e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondo della boxe sotto choc: Scott Westgarth, pugile britannico di 31 anni, è morto dopo aver vinto il match contro Dec Spelman sul ring di Doncastr. Dopo un incontro combattuto e le dichiarazioni di gioia in tv Scott si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale, dove però è morto. Durante l'intervista dopo il match il pugile è sembrato sofferente, poi si è ritirato nel suo camerino dove ha accusato un malore. Inutile la corsa in ospedale: non è ancora chiaro quale sia stata la causa del malore e se Westgarth sia stato o meno operato.