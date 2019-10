«Vi facciamo un c..o così» pubblicità choc della palestra va oltre il sessismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - L'immagine è talmente esplicita - un fondoschiena palestrato e sodo - che forse non c'era nemmeno bisogno di sovrastare la foto con una scritta tanto volgarotta. «Vi facciamo un c..o così». Sulla chiappa sinistra compare persino una specie di timbro con su scritto: 100% palestra. La pubblicità a sfondo sessista di una grande palestra in provincia di Verona sta facendo discutere mezzo Veneto, tanto che la foto dei camion pubblicitari che si spostano da un paese all'altro per far conoscere il centro sportivo è rimbalzato subito da una chat all'altra.I proprietari della palestra però sono soddisfatti e felici. In particolare Consuelo, una delle dipendenti. «E' stata una bella trovata pubblicitaria. A nostro avviso non c'è niente di sessista. E' solo un bellissimo sedere che non offende nessuno. Del resto - prosegue al telefono - basta aprire qualsiasi rivista per vedere che ci sono anche tanti ragazzi a petto nudo. Una donna non può forse mostrare un bel sedere muscoloso? Non è offensivo. In ogni caso ci adeguiamo a quelli che sono gli standard che si vedono in televisione. Io come donna non mi sento per niente a disagio».