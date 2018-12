Pub offre il pranzo di Natale alle persone sole: «Non hanno nessuno con cui festeggiare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'è un locale situato aa sud-ovest di Londra, e da quattro anni consecutivi si distingue per un'iniziativa singolare. I suoi proprietari offrono il pranzo di Natale alle persone sole. «L'anno scorso, alla fine della festa, un uomo si è avvicinato a me e ha detto che era la prima volta che cenava con qualcun altro da 17 anni», ha dichiarato un membro dello staff all'Independent. I proprietarihanno servito 62 arrosti lo scorso anno e puntano a darne 100 nel 2018. «La parte più difficile - dicono - è far sì che le persone escano di casa»., policy manager di Age UK, ha dichiarato che «alcune persone sono davvero trincerate nella solitudine, in particolare in lutto o disabilità e che molti non vogliono ammettere di essere soli».In alcuni casi viene messa in atto una vera e propria opera di persuasione per convincere le persone sole a uscire dal loro "guscio". Con il tempo si è capito che il coinvolgimento è maggiore se si è chiamati a svolgere un ruolo attivo nella festa.Tutto è cominciato una sera di qualche anno fa, come racconta Mick: «Eravamo in chiusura e nel locale c'era ancora un militare della marina in pensione. Ero seduto insieme a lui davanti a due birre. Ovviamente non aveva un posto dove andare ed era un uomo così adorabile. A quel punto gli dissi: "Perché non vieni a cena con noi, lo staff e la mia famiglia?".... Con un po' di orgoglio, ha detto che non aveva un altro posto dove andare, ma quando abbiamo chiuso a chiave la porta e lui è uscito di corsa nella notte, ho pensato che offrire il cibo a persone che vivono nella solitudine e che non hanno nessuno con cui festeggiare sarebbe stata la cosa giusta».Si stima che entro il 2026 circa 2 milioni di anziani saranno "spesso" soli. Il governo ha lanciato un'intera strategia per affrontare il problema e trovare una soluzione.