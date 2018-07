Prova costume, dieta senza digiuni: i 10 alimenti consigliati dagli esperti

1. Stoccafisso

2. Anguria (21%)

3. Zucchine (16%)

4. Frutti di bosco (11%)

5. Avocado (8%)

6. Pomodoro (6%)

7. Semi oleosi (4%)

8. Melone (3%)

9. Farro (1%)

10. Kefir (1%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva l’estate e trionfano le diete versione light. Oltre 5 milioni di italiani dovranno infatti a breve affrontare la prova costume e come sempre l’isteria generale porta a diete fai-da-te a volte anche dannose. Secondo uno studio degli esperti del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, sono molti gli errori di chi segue diete consigliate da amici o reperite sul web. «La nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277 visite dietologiche, quest’anno al 1° giugno 2018 eravamo già a 1.141 e siamo solamente nel primo semestre. Ciò dimostra la sempre maggior attenzione delle persone verso la cura dell’alimentazione, sulla prevenzione delle patologie e sul mantenere il proprio stato di salute, specialmente con l’avvicinarsi dell’estate» afferma la Dott. Valentina Masi, dietista della clinica. Ecco tutti i rischi in cui incorrono gli uomini e le donne che seguono diete raffazzonate per perdere molto peso nei pochi giorni che li separano dalle vacanze: Primo fra tutti, mangiare troppo poco o per nulla. In molti infatti scelgono la strada del digiuno o il salto sistematico di pranzo o cena. Il suggerimento migliore è sempre quello di affidarsi a un dietologo, ma ecco i prodotti più consigliati dagli esperti per una dieta estiva corretta.(29 %): Il processo di essicazione del merluzzo (da cui si ottiene lo “Stocco”) infatti aiuta a mantenere inalterate le proprietà nutritive come ferro, potassio, fosforo e iodio. Inoltre, lo stoccafisso è povero di sali e la sua carne è molto magra: in 100 grammi c’è meno di 1 grammo di grassi e 1 etto di questo pesce apporta solo 75 calorie. Lo stoccafisso è consigliato anche a chi sta seguendo una dieta iposodica in quanto favorisce la circolazione, aiutando a sconfiggere la cellulite. Un altro importante componente del merluzzo, e quindi dello stoccafisso, è rappresentato dagli Omega 3, preziosi acidi grassi polinsaturi che aiutano a controllare la pressione sanguigna e ostacolano l’accumulo di sostanze grasse nelle arterie, contribuendo ad abbassare il tasso del colesterolo nel sangue.: L’anguria è il frutto protagonista dell’estate. L’anguria è ipocalorica, costituita per oltre il 90% da acqua e quindi un’ottima fonte di idratazione. Contiene inoltre importanti minerali, come il potassio, e vitamine, come la vitamina C. Una fetta di anguria è l’ideale per una buona merenda nel caldi pomeriggi estivi.: Le zucchine sono un ortaggio tipicamente estivo. Sono ricche di acqua e molto digeribili. In più, hanno la caratteristica di essere molto versatile in cucina, possono essere consumate alla griglia, in pinzimonio oppure come condimento di un primo piatto.: I frutti di bosco, come ribes, lamponi, mirtilli e more, sono un concentrato di antiossidanti. Hanno proprietà antinfiammatorie, contrastano l’azione dei radicali liberi e hanno un’azione depurativa. Una manciata di frutti di bosco aggiunta allo yogurt a colazione è un ottimo modo per iniziare la giornata.: L’avocado è un frutto che, a differenza delle altre tipologie di frutta, è povero di zuccheri e ricco di grassi. I grassi contenuti nell’avocado appartengono alla famiglia degli acidi grassi monoinsaturi e hanno ottime proprietà per la salute cardiovascolare. L’avocado può essere aggiunto a cubetti in insalatone oppure può essere utilizzato per preparare delle salse per accompagnare le verdure in pinzimonio.: Un altro cibo tipicamente estivo è il pomodoro. Il pomodoro è ricco di vitamina C e licopene. Il licopene è un carotenoide ad azione antiossidante e antitumorale e si trova prevalentemente nella buccia del pomodoro.: I semi oleosi, come i semi di zucca, i semi di lino, i semi di chia e i semi di canapa, sono un’ottima fonte di grassi salutari. Possono essere utilizzati per condire un’insalata, oppure possono essere utilizzati anche come snack pomeridiano. I semi oleosi sono ricchi di importanti nutrienti, come il selenio, la vitamina E, lo zinco e il magnesio.: Insieme all’anguria, il melone è l’altro frutto estivo per eccellenza. È ricco di acqua, potassio e beta-carotene. Quest’ultimo è il responsabile del colore arancione dei vegetali ed è molto utile per la salute della pelle, soprattutto in estate quando l’esposizione ai raggi solari è maggiore.: Il farro è un cereale in chicco ricco di vitamine del gruppo B e di fibra, molto utile in estate per preparare insalatoni freddi. Oltre al farro, anche altri cereali in chicco come il grano saraceno, il miglio, il riso e la quinoa sono delle alternative molto valide al classico piatto di pasta.: Il kefir è una bevanda fermentata che si ottiene aggiungendo dei grani contenenti microrganismi all’interno del latte. Il risultato è una bevanda acidula e leggermente frizzate, ricca di probiotici i quali svolgono un’azione fondamentale per la funzionalità intestinale, spesso compromessa d’estate a causa di viaggi e di abitudini di vita differenti.