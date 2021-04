Protesta dei ristoratori, a Montecitorio scontri con la polizia. E spunta il «Jake lo sciamano» italiano

Tafferugli in piazza Montecitorio tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ristoratori per chiedere le riaperture. «Buffoni» e «libertà» le urla partite dalla piazza, dove i manifestanti hanno sfondato le transenne, venendo respinti dalle forze dell'ordine. Tra loro bandiere blu di Italexit, il movimento del senatore ex M5S Gianluigi Paragone, e un uomo vestito come Jake lo sciamano, l'appartenente al movimento Q-Anon che fece irruzione al Congresso Usa a Washington.

