Prostituzione, i clienti choc «Ragazze schiave? Non me ne frega, io pago e basta»

Si parla ormai da qualche giorno di prostituzione e di riapertura delle case chiuse, per via della proposta del vicepremier Matteo Salvini di riaprire la discussione per togliere le ragazze dalle strade e consentire maggiori controlli soprattutto per la loro salute: proposta accolta dal Movimento 5 Stelle che ha già detto di poterne parlare.





La trasmissione di Raiuno Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele, questa mattina ha affrontato il tema: in studio tra gli ospiti anche il nostro direttore Davide Desario. Un inviato della trasmissione ha raccolto le testimonianze di due clienti, che hanno spiegato perché scelgono il sesso a pagamento, e come la pensano su una eventuale riapertura dei postriboli: ovviamente entrambi favorevoli.

Io ci sono sempre andato - ammette il primo - Ci sarebbero meno rischi e pulizia per le strade. Tutti gli uomini ci vanno, è solo una questione di soldi: chi ha di più paga di più. Chi ha pochi soldi va in strada, chi ne ha tanto ha l'amante con l'appartamento privato

. Alla domanda se si può aver paura di appartarsi con una prostituta in strada, il cliente risponde:

Non ho difficoltà, sono tutti rapporti protetti. Certo sarebbe meglio con le case chiuse e il controllo dell'ordine pubblico

. E riguardo le ragazze, spesso schiave di qualche protettore?

Non me ne frega niente di chiedere se sono libere o se lo fanno per amore, io pago e basta

.



Il secondo cliente è invece della provincia di Como e racconta di andare spesso in Svizzera per frequentare i bordelli oltreconfine:

Qua tutti vanno in Svizzera, non vai in strada a spendere 50 euro

, dice. Nel Paese elvetico, racconta il cliente, fare sesso a pagamento costa il doppio,

circa 100 euro

: però

nel paesino magari ti conoscono tutti, possono vederti. Se ci fossero le case chiuse sarebbe meglio

. Qui invece

vai in un bar, prendi l'ascensore e sali a casa della ragazza, è tutto molto più semplice

.

