Prostituta brucia una cassetta di legno per riscaldarsi, denunciata per rogo illecito di rifiuti

Ultimo aggiornamento: 12:18

Si stava prostituendo in strada, nel cuore della notte, e per riscaldarsi aveva deciso di. Per questo motivo, unadi nazionalità romena è statadalla polizia.LEGGI ANCHE:È accaduto due notti fa a, in via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via dei Gergofili, in zona. La, che aveva bruciato la cassetta di legno per scaldarsi, aveva richiamato l'attenzione di una volante dellacon le fiamme ed il fumo che si erano orginate sul marciapiede. Gli agenti hannola donna a piede libero non per l'attività di prostituzione (per cui esiste reato solo in caso di sfruttamento), ma perLe accuse a carico della donna, infatti, sono gettito e collocamento di sostanze pericolose per la salute pubblica e combustione illegale di rifiuti.