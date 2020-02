Distributore automatico di Prosecco al posto del bancomat

Ultimo aggiornamento: 11:38

Si chiama "Apm", acronimo che sta per "Automatic prosecco machine" e che richiama quello degli "Atm", cioè le casse bancomat. È un, installato asu iniziativa di una vineria della capitale,, in un punto della città in cui fino a qualche tempo fa c'era proprio la macchina erogatrice di contanti di una banca.La notizia è riportata dalla rivista di economia americana, che rilancia le immagini della Apm pubblicate da Vagabond Wines sul suo sito web e sui propri canali social. Caratteristica peculiare del distributore è quello di non riempire più di un calice alla volta, scelta determinata dall'intenzione di trasmettere un segnale di moderazione nei consumi. Per lela nuova iniziativa può essere letta come una specie di tributo in chiave tecnologica dal mercato estero primo per le esportazioni.