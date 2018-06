Propone una dieta per vivere fino a 120 anni, l'Ordine dei medici lo denuncia

di Alessia Strinati



Dopo una precedente denuncia de Le Iene, l'Ordine dei medici della Capitale ha denunciato l'uomo per esercizio abusivo della professione. Accusato da più parti di essere un millantatore, in questi anni Panzironi ha continuato la sua propaganda grazie alla trasmissione "Il cercasalute", in onda sui canali satellitari e in replica ogni settimana in numerose emittenti locali di tutta Italia. Non è l'unico provvedimento fatto a suo carico, già l'Ordine dei giornalisti del Lazio, dove è iscritto come giornalista, ne aveva chiesto la radiazione.

Sosteneva di potercon una semplice, sosteneva di aver trovato l'elisir di lunga vita e proponeva le sue teorie ai pazienti ignari., arrivato persino ad elaborare un regime alimentare che promette di allungare la vita fino a 120 anni, è statoper esercizio abusivo della professione.Panzironi ha creato degli speciali integratori che sarebbero in grado, secondo lui, di curare malattie degenerative come l'Alzheimer o anche il diabete, allo stesso modo propone delle pasticche, dal nome Life120, come elisir di lunga vita che permetterebbero di vivere fino a 120 anni. Il tutto viene sponsorizzato tramite social ed emittenti locali, ma non vi è alcuna base scientifica, anzi, in alcuni casi i suoi prodigiosi rimedi potrebbero diventare anche pericolosi per la salute dei pazienti.