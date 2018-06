Sesso con alunno di 13 anni La prof 40enne in lacrime «Mi ero innamorata»

BERGAMO - «Mi ero innamorata di quel ragazzo, ho perso la testa e ho sbagliato, sono in un momento assai difficile della mia vita visto che mi sto separando da mio marito

di scuola media di un comune della provincia di Bergamo finita agli arresti domiciliari settimana scorsa con l’accusa di atti sessuali con minore. Come racconta Il Giorno.



L’interrogatorio dell’insegnante è durato pochi minuti. «Mi ero innamorata del ragazzo – ha detto l'insegnante madre di due figli piccoli – A un certo punto ho detto allo studente che stavamo sbagliando tutto, che era meglio smettere di vederci. Ma lui non ne ha voluto sapere, ha insistito e io non sono stata capace di troncare la relazione. Solo adesso mi rendo conto della gravità dei fatti che mi vengono contestati».

A dare il via all’indagine, qualche settimana fa, è stata una segnalazione giunta in Procura sul flirt fra la professoressa e il suo studente. La “soffiata”, però non è arrivata dalla scuola, dove nessuno si era accorto di quello che stava accadendo. I due sono stati seguiti ed è stato accertato che si appartavano nell’auto dell’insegnante. Le intercettazioni hanno confermato i sospetti sul tenore dei loro incontri. Dalle indagini non è emersa nessuna costrizione.

». Poche parole dette tra le lacrime. E' la confessione dell'insegnate di 40 anni