«Il prof nudo e gli alunni intorno a lui»: orrore alle scuole medie, il video sul cellulare di una ragazzina

BOLOGNA - Orrore in una scuola media di Bologna, dove un'indagine è in corso dopo la segnalazione di un video che ritrarrebbe un professore di una scuola media della provincia svestito, con intorno alcuni suoi alunni. Sulla vicenda, con ancora diversi lati da chiarire e da confermare, secondo quanto si apprende sono in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura.

Dal prof presunti abusi sugli alunni

Secondo quanto riferiscono i giornali da parte di chi indaga c'è il massimo riserbo a tutela dei minorenni coinvolti e vista la delicatezza della fase investigativa, che sarebbe embrionale. Ieri mattina, scrive il quotidiano, è stata sentita una ragazzina da cui sarebbe partita l'inchiesta. La madre, un paio di settimane fa, avrebbe trovato nel cellulare della figlia il filmato e ha fatto denuncia. Il telefonino ora è stato consegnato per le analisi. Si sta lavorando per ricostruire se ci siano stati abusi nei confronti dei minorenni, sui 13 anni, e il contesto in cui è stato girato il filmato in cui il docente svestito chiederebbe agli alunni di colpirlo.