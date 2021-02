«Il prof è strano»: al liceo arrivano i carabinieri e trovano lo zaino con le bustine

PADOVA - Un professore che appariva ai colleghi ma anche agli studenti alterato. Il dirigente scolastico che chiede ai carabinieri di intervenire per effettuare una verifica. I militari che arrivano, sequestrano due bustine al docente con una sostanza non identificata, e se ne vanno per farla analizzare. È accaduto ieri mattina al liceo di Camposampiero, provincia di Padova.

L'intervento è stato richiesto dal dirigente scolastico a sua volta avvisato dai docenti e da alcuni studenti.

