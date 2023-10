Prof dice agli studenti ebrei di mettersi in un angolo: «Proprio come Israele fa con i palestinesi»

Scandalo all'università. Un docente di Stanford ha ordinato ai suoi studenti ebrei di mettersi in un angolo e ha detto loro che “questo è ciò che Israele fa alla Palestina”, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Telegraph. Si ritiene che l’insegnante abbia affermato che “solo” sei milioni di ebrei furono uccisi durante l’Olocausto e abbia etichettato gli studenti come “colonizzatori” o “colonizzati”. Ha anche affermato che il massacro di centinaia di israeliani da parte di Hamas è stato “legittimo” e ha descritto i terroristi come “combattenti per la libertà”, secondo The Forward, un quotidiano americano rivolto a un pubblico ebraico.

La risposta

Richard Saller, presidente di Stanford, ha dichiarato in una lettera mercoledì che l'insegnante esterno alla facoltà era stato sospeso in seguito a notizie secondo cui "aveva affrontato il conflitto in Medio Oriente in un modo che richiamava i singoli studenti in classe in base al loro background e alla loro identità". Il docente stava tenendo un corso obbligatorio per gli studenti del primo anno prima di annunciare che la lezione di martedì era sul colonialismo.

Lo sdegno della comunità ebraica

Il rabbino Dov Greenberg, direttore del Centro ebraico Chabad Stanford, ha detto che tre studenti della classe gli hanno detto che l'insegnante aveva chiesto loro di identificarsi.

La paura

Il docente ha poi detto loro di prendere le loro cose e di mettersi in un angolo, prima di dire loro: "Questo è ciò che Israele fa ai palestinesi", ha detto il rabbino Greenberg. Nourya Cohen e Andrei Mandelshtam, co-presidenti dell'Associazione studentesca israeliana di Stanford, hanno detto che diversi studenti della classe hanno detto loro che il docente "ha chiesto agli studenti ebrei di alzare la mano" prima di separarli dalle loro cose per simulare ciò che gli ebrei stavano facendo ai palestinesi.

Si ritiene che abbia detto agli studenti che sono morte più persone a causa della colonizzazione che a causa dell'Olocausto, e che la colonizzazione è ciò che è accaduto ai palestinesi. "Mi sento assolutamente disumanizzata dal fatto che qualcuno responsabile degli studenti e delle menti in via di sviluppo possa provare a giustificare il massacro del mio popolo", ha detto la signora Cohen. "È come se rivivessi la giustificazione dei nazisti 80 anni fa nel campus universitario di oggi."