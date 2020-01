Firenze, prof prende a schiaffi alunno di 15 anni in classe: studente all'ospedale

professore avrebbe colpito con uno schiaffo un alunno, 15 anni, che si rifiutava di seguire la lezione nonostante i suoi richiami. L'episodio sarebbe avvenuto questa mattina in un lo avrebbe colpito con uno schiaffo. Il 15enne avrebbe subito avvisato dell'accaduto il padre, che ha chiamato il 112.



I militari della stazione di Campo di Marte, intervenuti nella scuola, hanno compilato una segnalazione che adesso sarò inviata alla procura della Repubblica, che potrebbe indagare il docente per abuso dei mezzi di correzione, reato perseguibile d'ufficio. Un, che si rifiutava di seguire la lezione nonostante i suoi richiami. L'episodio sarebbe avvenuto questa mattina in un istituto professionale di Firenze . Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal padre del ragazzo. Il docente, identificato dai militari, rischia una denuncia per abuso dei mezzi di correzione. L'alunno, visitato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Secondo quanto ricostruito, il prof avrebbe invitato più volte l'alunno a stare seduto al banco in maniera composta e poi, non avendo ottenuto risultati,. Il 15enne avrebbe subito avvisato dell'accaduto il padre, che ha chiamato il 112.I militari della stazione di Campo di Marte, intervenuti nella scuola, hanno compilato una segnalazione che adesso sarò inviata alla procura della Repubblica, che potrebbe indagare il docente per abuso dei mezzi di correzione, reato perseguibile d'ufficio.

Anche la famiglia del ragazzo avrebbe annunciato l'intenzione di presentare una querela a carico dell'insegnante, attraverso un avvocato. Non è escluso che i carabinieri decidano di raccogliere le testimonianze degli altri studenti presenti nella classe per ricostruire la dinamica dei fatti.

