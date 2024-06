Ciro Grillo, il video del presunto stupro di gruppo proiettato (di nuovo) in aula. «La studentessa non era partecipe del rapporto»

Al via, davanti al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari), la nuova udienza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, e di tre suoi amici Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, accusati di avere violentato nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 in Costa Smeralda una studentessa italo-norvegese.

Oggi nessuno dei quattro imputati è presente ma domani, secondo il calendario, dovrebbero essere interrogati dalla Procura.

Sembra che però solo due dei quattro si facciano interrogare o faranno dichiarazioni spontanee.

Ciro Grillo e il video del presunto stupro

Il video della presunta violenza sessuale verrà proiettato nuovamente in aula (il processo è porte chiuse). A chiederlo sono stati gli avvocati della difesa dei quattro imputati, a seguito della relazione della consulente di parte civile, Marina Loi. La psichiatra ha sostenuto in aula che la ragazza, all'epoca dei fatti 19enne, durante il presunto stupro fosse «passiva», non era partecipe del rapporto.

Il pool difensivo è insorto e ha subito chiesto al tribunale che venisse di nuovo proiettato il video di quella notte, già visionato durante una delle udienze di gennaio, quando fu ascoltata in audizione protetta la studentessa. In quell'occasione, la ragazza non volle assistere alla proiezione e le venne concesso di abbandonare l'aula per pochi minuti. Dopo la pausa pranzo, verrà posizionato in aula il proiettore per rivedere le immagini.

L'udienza

Il tribunale deve incaricare un esperto per la traduzione e la trascrizione di una lunga conversazione via chat in lingua inglese intercorsa tra la studentessa e una sua amica norvegese nel 2018, un anno prima dei fatti contestati ai quattro, nella quale la giovane si sarebbe confidata e avrebbe ammesso di avere un «problema»: «mi piace conoscere i ragazzi in discoteca», senza però poi essere interessata ad avere con loro dei rapporti.

Saranno poi ascoltati due periti di parte civile, il medico legale Marco Salvi e un consulente psichiatra. Il primo è chiamato a indicare in quali condizioni fisiche avrebbe dovuto trovarsi la presunta vittima in quella notte di luglio di cinque anni fa, durante la quale lei sostiene di aver assunto un ingente quantitativo di alcol.