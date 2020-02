Chi è il primo morto italiano di Coronavirus: Adriano Trevisan aveva 78 anni

PADOVA - Primo morto in Italia per il coronavirus: si chiamava Adriano Trevisan, 78 anni, l'uomo di Vò Euganeo deceduto in Veneto a causa dell'infezione. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vò. L'uomo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è spirato questa sera all'ospedale di Schiavonia (Padova). «Non c'è stato neppure il tempo per poterlo trasferire» ha detto il governatore Luca Zaia.

