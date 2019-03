Il primo mister gay italiano è malato di leucemia «Aiutatemi, ho bisogno di cure»

di Simone Pierini

Si chiama. Oggi ha 53 annie ha chiesto aiuto al popolo della rete con un«Ciao ragazzi sono Salvatore Ingui. Anni fa ho vinto il titolo di primo mr gay Italia 1997 - scrive sulla pagina della sua raccolta fondi che dal primo marzo ad oggi ha raccolto solo 199 euro - e ho lottato per conquistare i diritti del popolo Lgbt.. Però ho bisogno del vostro aiuto. Purtroppo non riesco più a lavorare e ho bisogno di tante cure. Grazie amici miei».Salvatore Ingui vinse la prima edizione del concorso di bellezza che oggi si chiama "Il Gay Più Bello d’Italia". Palermitano, aveva 30 anni. Ha scoperto la malattia dopo essersi recato dal medico per controllare dei dolori alle gambe. L'esito delle analisi però è stato tremendo:. Si definisce un "guerriero" che ha combattuto a difesa dei diritti del popolo Lgbt e. Non riesce a lavorare e ha bisogno di soldi per finanziare le cure.