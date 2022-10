Primario Tozzi picchiato in strada: «Violenza feroce», denunciato un uomo

PADOVA- Hanno inseguito un medico dell'Università di Padova che stava andando a prendere la figlia in monopattino, lo hanno bloccato con l'auto, poi sono scesi e uno dei due l'ha picchiato senza un apparente motivo. Una brutta disavventura per il Primario Roberto Tozzi, stimato professionista di 51 anni, direttore della Clinica Ginecologica e Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università di Padova, raccontata sulle pagine del Mattino di Padova.

Violenza senza ragione

Sabato scorso il medico stava andando da sua figlia, impegnata in una partita di hockey, e per fare più in fretta ha preso un monopattino elettrico a noleggio, quando è stato affiancato da un'auto con due persone a bordo, che dapprima lo hanno insultato, ma Tozzi, ha ignorato le loro parole proseguendo il percorso, finché l'auto con una manovra azzardata, ha superato e bloccato il monopattino. Uno dei due a bordo della macchina è sceso, picchiando con violenza il medico, per poi fuggire in auto.

Chi ha visto

Al pestaggio, però, hanno assistito diversi testimoni, che hanno riferito elementi utili alle indagini, scattate subito dopo il soccorso del medico. La polizia, infatti, in poco tempo ha individuato come presunto responsabile delle violenze un uomo di origine albanese, che è stato denunciato. Tra le ipotesi del pestaggio, forse una lite in strada, comunque per futili motivi, che hanno provocato traumi non di poco conto al medico. Tozzi, infatti, è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Maxillofacciale e Otorino dove è uscito, con una prognosi di 40 giorni, con diversi punti di sutura vicino all'occhio, un orecchio nero e la frattura dell'osso dello zigomo.