Meteo, torna l'estate: fino a metà settembre sole e temperature fino a 32 gradi

Dopo un'e non particolarmente calda, arriva. A partire da domani su tutta l'Italia ci sarà un aumento delle temperature che sfioreranno in alcune città anche i 31 gradi. Termometro decisamente sopra la media stagionale.Come riporta il Meteo.it prevarrà ancora il tempo stabile e abbastanza soleggiato, salvo il transito di innocue velature. Qualche nuvola più compatta sarà ancora presente, in mattinata, sulla Sardegna, dove non si esclude qualche breve piovasco nella parte meridionale dell’isola. Durante il pomeriggio intensificazione della nuvolosità sui rilievi, con possibili brevi rovesci sulle Alpi marittime, in Carnia, sulle zone interne delle isole maggiori e sull’Appennino calabro. Temperature in lieve e generale aumento, per lo più comprese tra 27 e 32 gradi. Venti localmente moderati di Maestrale in Puglia e sullo Ionio orientale, da est sul Canale di Sardegna.Insomma ci sarà un vero e proprio ritorno dell'estate. Ma quanto durerà? Secondo gli esperti ci aspettano almeno 10 giorni di bel tempo caratterizzato dal rinforzo dell’alta pressione di matrice africana che sarà in grado di proteggere non solo l’Italia ma anche gran parte dell’Europa. Un parziale indebolimento dell’alta pressione potrebbe verificarsi tra venerdì e il weekend della prossima settimana al Nord, con il possibile ritorno di un po’ di piogge o temporali accompagnati da un'attenuazione del caldo. Intorno ai 20 del mese potrebbero tornare le perturbazioni con una nuova diminuzione delle temperature.