Il maltempo sta per lasciare il Nord, sole ovunque dai prossimi giorni

Ile le piogge imperversano sulle città deserte delfino al Po, mentre al Sud si vivono piene giornate primaverili. Cieli grigi sulle regioni centrali del Tirreno come la Toscana e il Lazio, schiarite su quelle. Nel meridione, invece, il termometro è arrivato anche a raggiungere i ventiquattro gradi in Sicilia e Calabria. Nuvole e acquazzoni hanno comunque le ore contate e nella prossima settimana il sole spalancherà le porte alla nuova stagione, senza escludere il colpo di coda invernale dalla fine di marzo. E nonostante la neve sia tornata a quote basse, in Valtellina e Valchiavenna e con un forte calo delle temperature su quei territori, non c'è stato finora alcun problema alla viabilità per gli automobilisti.A circolare sulle strade, a causa ristrettezze agli spostamenti dovute all'emergenza-Coronavirus, restano in pochi. Al di là dello smart working, diventato prassi in tutta la penisola laddove è possibile, restano in strada proprio gli operatori dei servizi pubblici essenziali, come gli uomini della Protezione civile e gli operai addetti ai presìdi idraulici, pronti ad intervenire in caso di situazioni particolarmente critiche. Fitte nevicate nelle ultime ore ci sono state a Madesimo, Livigno, Valfurva e Bormio. Imbiancati anche i territori delle Alpi e Prealpi in Piemonte e Lombardia, dal basso varesotto al lecchese. La pioggia è caduta sulle strade vuote di Torino, Milano, Lecco e Monza.Le piogge proseguiranno nelle prossime ore da Ovest verso Est, in particolare in Valle d'Aosta e sulle Alpi occidentali. Ma se al Centro il cielo resta prevalentemente coperto, al Sud - a parte qualche precipitazione nelle zone interne - la primavera sembra pian piano sbocciare. Il maltempo lascerà il Nord dalla prossima settimana, ma i metereologi non escludono che tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile l'Europa orientale e meridionale possa ritrovarsi avvolta da aria artica in discesa lungo il bordo meridionale dell'anticiclone delle Azzorre, i cui massimi andrebbero a posizionarsi sul Nord Europa: si tratterebbe, in questo caso, di una fase tardo-invernale, con temperature sal di sotto della media su Mediterraneo, Paesi alpini ed Est Europa e con un clima particolarmente mite alle alte latitudini.