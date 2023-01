Venti di burrasca sulla costa, neve a mille metri e ghiacciate a fondovalle: meteo da brividi nelle Marche

Prepariamoci. Saranno giorni freddi e ti burrasca. Per la prima parte di martedì 10 gennaio - spiega la Protezione Civile delle Marche - si segnalano forti venti nord-occidentali con raffiche fino a burrasca lungo la fascia costiera e mare molto mosso. Il rapido transito di una perturbazione nella prima parte di martedì determinerà un rinforzo dei venti ed un calo delle temperature per l'ingresso di aria fredda dal nord Atlantico. Seguirà poi un miglioramento. Ecco il dettaglio dei prossimi tre giorni:

Previsioni per martedì 10 gennaio 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con maggiori addensamenti cumuliformi sulla fascia costiera, seguiranno ampie schiarite durante la mattinata e prevalenza di sereno nel pomeriggio. Durante la notte ed al primo mattino rovesci o brevi temporali sparsi lungo la costa e isolati nelle zone interne. Fenomeni in esaurimento nella mattinata.



Previsioni per mercoledì 11 gennaio 2023

Temperature in diminuzione in particolare nei massimi. Venti nord-occidentali di vento teso lungo la costa con raffiche fino a burrasca e moderati nelle zone interne. Mare molto mosso

Cielo sereno o poco nuvoloso, con rapido aumento della nuvolosità medio-alta in serata

Precipitazioni dalla tarda serata deboli piovaschi sulle zone appenniniche in estensione al resto della regione nella notte successiva. Temperature:in diminuzione nei minimi e in lieve aumento nei massimi. Venti: di brezza leggera sud-occidentali. Fenomeni Particolari: durante le ore notturne gelate diffuse nelle zone pianeggianti e nei fondovalle

Previsioni per giovedì 12 gennaio 2023

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con ampie schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni: nella prima parte della giornata rovesci o temporali sparsi nevosi sopra i 1000m. Temperature in aumento nei minimi e in diminuzione nei massimi

Venti nord-occidentali di brezza tesa o moderati lungo la costa con raffiche fino a vento fresco

Mare: mosso.