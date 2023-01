Meteo, l'Anticiclone delle Azzorre spazza via il freddo. Ma arriva il gelo dalla Russia: ecco quando

Una breve pausa e poi torna il freddo artico in Italia. Ritorna l’Anticiclone delle Azzorre: il famoso campo anticiclonico di matrice oceanica, dopo aver conquistato il Nord ed il Centro Italia, si sta espandendo anche verso il Sud dove sono in atto le ultime note instabili, ricordo del maltempo della scorsa settimana.

Gli effetti dell'Anticiclone delle Azzorre

Gli esperti confermano che l’Anticiclone delle Azzorre e centrato attualmente al largo del Portogallo ed espande la sua azione fino all’Italia centro settentrionale: al meridione sono previsti ancora piovaschi e locali temporali in particolare a ridosso dei rilievi di Calabria e Sicilia, nonche sulla Sardegna. Da domani l’Anticiclone spostera il suo massimo di pressione verso Est, fino ai Pirenei, andando a proteggere anche il Sud Italia. In poche parole avremo alcuni giorni di totale stabilita sul nostro Paese da Nord a Sud. Intanto in queste ore domina il vento di Maestrale sulle regioni centro meridionali con un aumento sensibile del moto ondoso: sono previste onde fino a 3-4 metri su Mare e Canale di Sardegna con bacini molto mossi anche intorno al meridione. Il moto ondoso e previsto in attenuazione solo dalle prime ore di domani tranne che sul Mare di Sardegna.

Torna il freddo

L’ultimo giorno della Merla ha registrato nella notte estese gelate in pianura specie al Centro-Nord: durante il pomeriggio e previsto un graduale aumento delle massime che si porteranno fino ai 10 C anche in Pianura Padana. In pratica fara ancora freddo al mattino ma, complice il soleggiamento, il termometro tornera a salire quasi ovunque durante il giorno. Il mese di febbraio iniziera dunque con l’Anticiclone delle Azzorre con condizioni

meteo soleggiate e miti per parecchi giorni. Ma attenzione: dal 7 febbraio potrebbe scendere in picchiata NiKola, un nocciolo di aria gelida dalla Russia capace di far ripiombare l’Italia nel pieno inverno: la traiettoria del nocciolo prevista al momento porterebbe i fenomeni piu intensi e freddi verso il medio Adriatico ed al Sud. Ovviamente l’arrivo di NiKola dovra essere confermato nei prossimi giorni.