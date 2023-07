Meteo oggi e domani, ancora forti temporali ma poi torna il caldo africano al Centro e al Sud

Weekend caratterizzato dal maltempo. La perturbazione giunta venerdì sull'Italia, nel corso del fine settimana continuerà la sua corsa verso Est rinnovando l'instabilità in molte zone dello Stivale, specie nella giornata di sabato.

Il vortice depressionario scavatosi sul Ligure, sabato si porterà gradualmente verso il medio-alto Adriatico per poi allontanarsi domenica verso la Grecia dove perderà gradualmente di energia.

Quest'ultimo lascerà così spazio allarimonta dell'alta pressione da Ovest che nel corso della prossima settimana andrà a coinvolgere soprattutto le nostre regioni Centro Meridionali, dove è attesa una nuova fiammata africana nel prossimo weekend. Ma vediamo nel dettaglio il tempo previsto questo fine settimana.

Sabato ancora pioggia

Gli esperti di 3bmeteo scrivono che il vortice depressionario si muoverà verso Levante attraversando le nostre regioni centrali, pilotando unfronte instabile ricco di rovesci e temporali che nella prima parte della giornata interesserà Lazio, Umbria, basse Marche e Abruzzo per transitare poi su Molise, Campania (specie settentrionale) e medio-alta Puglia. Il suo passaggio lascerà tuttavia in eredità una moderata instabilità che si manifesterà nel pomeriggio/sera con nuovi rovesci o temporali su zone interne del Centro nonché localmente Murge e coste del medio Adriatico. Tempo instabile anche al Nordest mentre nel corso del pomeriggio locali temporali si potranno formare anche su Alpi e Prealpi centro occidentali, in sconfinamento su pianure lombarde centro orientali. Temperature in calo al Centro Nord, in lieve rialzo al Nordovest.

Più sole domenica

Il vortice si porterà gradualmente sui Balcani centro meridionali, lasciando la nostra Penisola esposta a correnti settentrionali in scorrimento sul bordo orientale dell'alta pressione in avanzamento da Ovest. Ne conseguirà una giornata più soleggiata ma non ancora del tutto stabile. Altri rovesci interesseranno inizialmente il basso versante tirrenico mentre nel pomeriggio temporali e scrosci di pioggia si formeranno a macchia di leopardo su Appennino, Alpi e Prealpi sconfinando qua e là sulla fascia pedemontana. Isolati fenomeni diurni sono attesi anche su rilievi sardi, Murge, Salento occidentale e Metapontino. Temperature in ulteriore calo al Sud, in lieve rialzo al Centro Nord e sulla Sardegna. Il tutto accompagnato da una tesa ventilazione di Maestrale tra Isole Maggiori e medio-basso Tirreno.