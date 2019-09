In gita con i ragazzi assume droga e ha un malore, parroco sospeso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospeso dagli incarichi pastorali dopo che a giugno ha avuto un malore per avere assunto droga mentre era in gita acon alcuni studenti dell'Istituto Don Bosco di Alassio, rinomata località marina in provincia di Savona. Il sacerdote ora segue anche un programma riabilitativo. «La vicenda è stata affrontata con tempestività. Non ci sono stati o danni a terzi, soprattutto ai minori - spiega il vescovo di Albenga-Imperia Giacomo Borghetti - Il soggetto è stato ripreso, abbiamo parlato e ovviamente abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero».