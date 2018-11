Precipita dalla finestra al 2 secondo piano inciampa e cade nel vuoto

PADOVA - Questa mattina Valter Peghin, 75 anni, è stato trovato morto dalla moglie nel cortile della palazzina dove risiedeva. L'uomo, che abitava in via Porciglia a Padova, è precipitato dalla finestra del secondo piano della camera da letto. Secondo la polizia, che ha eseguito i rilievi, probabilmente si è trattato di un tragico incidente, escludendo la pista del suicidio visto che l'uomo non aveva mai dimostrato l'intenzione di togliersi la vita. Ancora tutta da chiarire la dinamica anche se gli investigatori sono orientati per la tragica fatalità escludendo ogni altra pista: p robabilmente la finestra era aperta, l'uomo è inciampato ed è caduto giù.

