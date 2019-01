Precipita da una cascata di ghiaccio: muore alpinista Terza vittima in 7 giorni

Un alpinista è morto, oggi in Alta Valle di Susa, nella frazione Bar Cenisio, dopo essere precipitato per una decina di metri dalle cascate di ghiaccio della zona, ad una altitudine di circa 1.500 metri. Soccorso alpino e 118 sono impegnati nel recupero della salma, mentre i carabinieri di Susa stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Quella di oggi è la terza vittima della montagna, in Piemonte, della settimana.

