Calciatore sequestra e uccide la ex di 30 anni, poi si suicida: i corpi trovati in un parcheggio

Federico Zini, nato il 27 maggio 1993, ragazzo di San Miniato, era un attaccante, dopo aver giocato a Malta, Nel Msida St. Jopesh, e in Bulgaria, nel Botev Vratza, aveva deciso di affrontare una nuova avventura volando fino nelle Filippine per giocare coi campioni nazionali del Ceres La Salle. In uno dei primi allenamenti, però, il drammatico incidente: uno scontro con il portiere (che ha rischiato persino la vita perdendo i sensi sul terreno di gioco) e la rotula del ginocchio destro che si spezza in due.

Poco dopo, vicino all'abitazione di lei, è stata trovata l'auto del suo ex, residente a San Miniato (Pisa) e le ricerche sono state subito estese. Stamani la scoperta dei corpi nell'auto della 30enne posteggiata in un parcheggio a San Miniato. Non è chiaro se l'uomo abbia ucciso l'ex già a Prato o l'abbia costretta a salire in auto e poi le abbia sparato una volta raggiunto il parcheggio a San Miniato, dopo aver percorso una cinquantina di chilometri, prima di volgere l'arma contro di sè e fare fuoco, uccidendosi.