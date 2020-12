Pranzi e cene di Natale ai tempi del coronavirus, quali saranno le regole che dovremo seguire? Dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza, iniziata intorno alle 9.30 e ancora in corso, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni, scrive l'agenzia Adnkronos. Dalle prime informazioni sembra che stia passando la linea più "aperturista", cioè più morbida nei confronti di chi vorrà andare a trovare i parenti per le feste.

Dovrebbe essere dunque consentito a due non conviventi -ma solo parenti stretti- di fare visita a genitori o nonni, fermandosi, ad esempio, per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale. Nei giorni 'rossi', con autocertificazione, ci si potrà spostare per far visita a un famigliare, portando con se figli 'under 14' che saranno comunque esclusi dal 'conteggio'. Vale a dire che si potrà andare dai nonni anche se in quattro, l'importante è che i due minori abbiamo meno di 14 anni di età. Ci si starebbe inoltre confrontando sull'opportunità di introdurre la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 3 gennaio, o se estendere le regole più rigide - come chiedono alcuni ministri - fino al 6 gennaio.

