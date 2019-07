Malore improvviso mentre lavora nel cantiere stradale morto operaio di 67 anni

POZZONOVO (PADOVA) - Si sente male mentre lavora in un cantiere stradale: crolla a terra e muore sul colpo. La tragedia si è consumata in via Leonadro Da Vinci, a Pozzonovo, comune del Padovano. La vittima è Ferruccio Cillo, 67enne residente in paese. Sul posto i carabinieri, lo Spisal e i sanitari del Suem.

