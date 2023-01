I poveri frugano nei cassonetti, ristoratore offre loro il pranzo

Un grande gesto d'amore verso i meno fortunati. «Anche quest'anno, nella massima riservatezza, metto a disposizione un pasto caldo per chiunque ne avesse bisogno. Non esitate a contattarci per voi o per vostri conoscenti». Cristiano Perrotta, titolare de locale Birr i pizz di Celano nel giorno della vigilia di Capodanno ha scelto di continuare a cucinate non per i clienti, ma per i più bisognosi.

Di scene di persone in difficoltà ne ha viste tante. Troppe. E proprio per questo l'ultima, l'ennesima, quella di stranieri costretti a frugare nei cassonetti per riportare qualcosa in tavola alla sera, è bastata perché Cristiano Perrotta, titolare del ristorante Birr i pizz di via Benedetto Croce a Celano organizzasse qualcosa per sentirsi meno impotente e gridare insieme la sua rabbia. E così Perrotta ha deciso di aprire le porte del locale per tutte le persone in difficoltà, perché da qui possano cominciare a riprendersi ognuno la propria dignità. Il ristoratore ha diffuso la notizia sui social e ha confidato ad un amico: «È importante iniziare a capire che l'unico modo per farcela è stare uniti. È qualcosa che mi viene da dentro e che voglio fare, riservandomi la semplice facoltà del dono». Ha anche garantito la massima discrezione a tutti quelli che volevano andare a consumare un pasto. Il messaggio è arrivato dritto a chi ne aveva bisogno, tanto che diversi hanno usufruito del servizio messo a disposizione.