Postino licenziato dopo 28 anni per aver consegnato pacco in ritardo di un minuto

A ROYAL Mail postman has been sacked after 28 years for arriving just one minute late with a special delivery. Robert Lockyer, who was based at the... https://t.co/HghZObey3G — ImportantWorld (@ImportantWorld2) September 22, 2019

Ha consegnato un pacco speciale, destinato ad una banca , con un minuto di ritardo e per questo motivo un postino è stato licenziato dopo 28 anni di onorato servizio. Una storia quasi incredibile per la clamorosa inflessibilità, quella che ha coinvolto suo malgrado, un postino britannico. L'uomo, che vive a Ashford, è stato licenziato dalla Royal Mail per aver consegnato un pacco con un minuto di ritardo rispetto all'orario prestabilito.L'episodio risale al 12 settembre 2018, ma è venuto alla luce solo negli ultimi giorni grazie alla denuncia dell'uomo, riportata dal portale di informazione locale Kent Live . Robert Lockyer avrebbe dovuto consegnare quel pacco speciale alle 13 ed era arrivato presso la filiale di una banca quattro minuti prima, ma aveva trovato davanti a sé una fila di clienti e si era messo in coda. Alla fine, quando era giunto il suo turno, le 13 erano passate da appena un minuto.Sembrava un ritardo trascurabile e assolutamente giustificabile, ma qualche settimana dopo per l'uomo è arrivata la doccia fredda: licenziamento per grave condotta. Il postino aveva fatto ricorso contro quella decisione, ma un tribunale gli ha dato torto: a suo carico, infatti, pesano due precedenti violazioni delle norme di lavoro, avanzate dalle Poste britanniche. Il responsabile locale della Royal Mail ha commentato così: «C'erano continue inadempienze nei procedimenti corretti da parte di Lockyer». L'uomo, però, non ci sta e continua a chiedere giustizia: «In 28 anni ho realizzato in tempo oltre 1500 consegne speciali e questo è il ringraziamento?».